Сватово: Комиссия приняла решения по соцвыплатам переселенцам. Новости

В Сватово (Луганская обл.) сегодня, 19 июня, состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов назначения (восстановления) социальных выплат переселенцам. Об этом сообщает пресс-служба Сватовской районной государственной администрации.

«19 июня под руководством заместителя председателя райгосадминистрации Анны Лемешко состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов о назначении (восстановлении) социальных выплат внутренне перемещенным лицам», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам рассмотрения представления управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) райгосадминистрации комиссией были приняты решения о назначении (восстановлении) социальных выплат 36 переселенцам с учетом актов обследования материально-бытовых условий семей.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.

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