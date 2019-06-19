Между Германией и Францией могут быть скрытые договоренности с Россией по Донбассу, – мнение. Новости

Между Германией и Францией могут быть скрытые договоренности с Россией по Донбассу, однако вряд ли президент РФ пойдет на какие-то уступки. Об этом рассказал директор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции в 2008-2016 годах Сергей Корсунский.

«Позиции Германии и Франции очень тяжело преодолеть. Я думаю, что сейчас это касается и Минских соглашений. Не зря с нашей стороны начали звучать слова, что мы хотим предложить какие-то новые подходы. Не зря встретились два омбудсмена по поводу обмена пленными», – сказал он.

Эксперт считает, что между Германией и Францией возможно есть «конфиденциальные договоренности» с РФ, если Россия начнет делать реальные шаги по деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

«Два первых пункта и с нашей стороны, и они были поддержаны Западом – это прекращение огня и обмен военнопленными… если Россия выполнит хотя бы эти два пункта, месседж Макрона был такой: "Вы хотя бы это сделайте, тогда, скорее всего мы будем вас возвращать обратно на международную арену"», – отметил Корсунский.

Однако, по его мнению, вряд ли Россия пойдет на уступки по Донбассу. «У меня есть серьезные сомнения, что Путин на это согласится, как бы это странно не звучало. Его интересы значительно шире и глубже, и давно им высказаны: это прекращение всяческой интеграции Украины в ЕС и в НАТО, это возвращение равного статуса США – Россия, как две глобальных страны, которые будут решать мировой порядок, на меньшее он вряд ли согласится, легко во всяком случае», – добавил дипломат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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