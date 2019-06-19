Внезапно упал: На пляже Мариуполя умер мужчина. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на пляже от инсульта в воде умер мужчина. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил начальник аварийно-водолазной службы Александр Татай.

Происшествие произошло вчера, 18 июня. Так, в 14:35 от диспетчера скорой помощи поступило сообщение на спасательную станцию, что на Центральном пляже недалеко от кафе «Батуми» утонул мужчина.

По словам начальника аварийно-водолазной службы, в 14:38 на место происшествия с моря прибыл спасательный катер и «скорая». В это время умерший мужчина лежал на берегу. Предварительно установлено, что в районе 14:20 мужчина пошел купаться, зашел на глубину около 1 метра (по пояс) и внезапно упал.

На берег тело мужчины вытащили его знакомые и вызвали скорую помощь. Мужчине было 69 лет. Предварительная причина гибели – инсульт на фоне теплового удара с последующей мокрой асфиксией дыхательных путей (попадание воды в дыхательные пути).

Мужчина ранее уже пережил один инсульт.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе на Приморском бульваре спасатели обнаружили 41-летнего мужчину без признаков жизни.

Источник: Сайт города Мариуполя

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