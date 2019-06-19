Жители Мариуполя страдают от укусов клещей: Есть случаи болезни Лайма. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 55 человек пострадали от клещей после отдыха в лесу и на морском побережье. Есть случаи заражения Лайм-боррелиозом. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила энтомолог паразитологической лаборатории Мариупольского городского филиала ГУ «ДОЛЦ МОЗ Украины» Людмила Доценко.

«За июнь зарегистрировано 55 укусов. В основном это местные случаи, но есть и привозные – с отдыха у моря в Мелекино, Бердянска, Волновахи (Великоанадольский лес), Красногоровки, а также два случая из Щурово, что возле Славянска. Есть укушенные, которые заболели Лайм-боррелиозом», – сказала она.

При этом заведующая отделением особо опасных факторов Татьяна Гололобова сообщила, что болезнью Лайма мариупольцы заразились за чертой города. «Случаи энцефалита ни в прошлом году, ни в этом зафиксированы не были. А болезнью Лайма этим летом заболели два человека. Оба были укушены клещами не в Мариуполе. В настоящее время они проходят лечение», – рассказала она.

В целом, с начала года в Мариуполе к медикам обратились 124 пострадавших от паукообразных. Количество пострадавших от укусов клещей растет.

Источник: MRPL.city

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