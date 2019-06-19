ДТП на Донетчине: Пострадали два человека. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) 18 июня 47-летний мужчина, не справившись с управлением мопедом, совершил наезд на 34-летнюю женщину и ее 14-летнюю дочь, которые шли вдоль дороги. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Вчера, 18 июня, в 23:25 в дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение от очевидца события о том, что по улице Смоленской произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Стало известно, что водитель мопеда 1974 года рождения совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались вдоль дороги в попутном направлении. Мужчина не справился с управлением транспортным средством при осуществлении маневра», – рассказали в полиции.

В результате аварии пострадали 34-летняя женщина и ее 14-летняя дочь.

«Врачи диагностировали у ребенка ушибы и синяки, у матери – ушибленную рану головы», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).