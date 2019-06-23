Мастер из Донетчины зарабатывает на соли большие деньги (Фото). Новости

В Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) Владимир Савчук стал соляным бизнесменом. Ранее он работал на заводе, но ушел, чтобы начать собственное дело.

Сейчас мужчина производит соляные комнаты и соляные лампы. Стоимость соляной комнаты размером 5 на 4 м составляет около 100 тыс. грн. «Соль – очень капризный материал, просто молотком и болгаркой не справиться», – говорит Владимир Савчук.

Вместе с командой он строит такие проекты по всей Украине. Сначала делал соляную плитку в гараже на станках, которые собрал самостоятельно. «Пригодился опыт механика с завода. А потом выиграл грант и купил новое оборудование», – рассказал Савчук.

Материалы для соляных изделий закупают на заводе ГП «Артемсоль». Для старта такого бизнеса понадобится 300 тыс. грн – большинство пойдет на оборудование.

Продает свои проекты в интернете – на сайте и в соцсетях. «Счастлив, что рискнул открыть дело в 33 года. Это независимость и свобода», – поделился Владимир Савчук.

Напомним, Государственное предприятие «Артемсоль» в Донецкой области поставляет около 95% соли, которую потребляют украинцы.

Источник: #ШоТам

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