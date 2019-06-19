На Луганщине экс-участника НВФ «ЛНР» освободили от уголовной ответственности. Новости

В Луганской области правоохранителям сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», воспользовавшийся программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома». Мужчина освобожден от уголовной ответственности. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили сотрудники спецслужбы, осенью 2016 года житель города Ровеньки (Луганская обл., НКТ*) присоединился к рядам НВФ. После вступления в «4-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса» мужчина был назначен водителем грузового автомобиля.

Вскоре, разочаровавшись в идеях «русского мира» и из-за беспорядка и произвола, царящих в среде участников НВФ, он покинул «службу» и трудоустроился на одном из местных промышленных предприятий.

Однако, из-за материальных трудностей и бесперспективности будущего в «республике», экс-участник НВФ решил выехать на подконтрольную украинской власти территорию и воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома».

«После проверки правоохранители установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений», – говорится в сообщении.

В июне этого года решением суда бывшего участника НВФ освободили от уголовной ответственности.

Как отмечается, в течение 2 последних месяцев, благодаря программе Службы безопасности, уже 6 бывших участников НВФ покинули ряды «народной милиции ЛНР» и начали новую жизнь.

В СБУ напомнили, что в соответствии с ч. 2 ст. 258-3 УК Украины от уголовной ответственности освобождаются лица (кроме руководителей и организаторов), которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о террористической деятельности, способствовали ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, и, если в их действиях нет состава другого преступления.

* Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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