Катастрофа МН17 над Донбассом: СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела. Новости

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении четырем фигурантам дела, касающегося авиакатастрофы Boeing 777 пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбивания пассажирского самолета «Боинг 777» (рейс MH-17) авиакомпании «Малайзийские авиалинии», которое привело к гибели 298 человек составлено сообщение о подозрении:

гражданину Российской Федерации Гиркину И. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (Террористический акт);

гражданину Российской Федерации Дубинскому С. М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

гражданину Российской Федерации Пулатову А. Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

гражданину Украины Харченко Л. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция ч. 3 ст. 258 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 июня, в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat, были опубликованы имена девяти человек – российских военнослужащих и членов «ДНР» и «ЛНР», которые непосредственную ответственность за авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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