В Бахмуте горел Дворец культуры (Фото). Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) в здании бывшего Дома культуры «Машиностроитель» произошел пожар. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

ЧП произошло во вторник, 18 июня, в 19:57 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре.

На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

Спасатели, которые первыми прибыли на место пожара, выяснили, что огнем охвачен 3 этаж и кровля здания на всей площади 750 кв. м.

На момент возникновения пожара Дом культуры был пуст, данное здание не эксплуатируется последние 10 лет. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 20:50 и ликвидировали в 21:30.