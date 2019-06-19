Подконтрольное Азовье: Особенности отдыха в курортной Ялте (Фото). Статьи

В окрестностях поселка городского типа Ялта (Новая и Старая, Мангушский район, Донецкая обл.) до событий 2014 года места на базах отдыха, в пансионатах, детских оздоровительных учреждениях, да и в частном секторе нужно было бронировать заранее.

Здесь на широких пляжах регионального морского курорта на побережья Азовского моря, как говорится, «негде было покрывало постелить». Отдыхающих возили переполненные автобусы, возле центрального пляжа бойко работали рынок, кафешки, устанавливали парк с развлечениями, отплясывали на дискотеках. В летний период поселок жил шумной курортной жизнью, а местные жители зарабатывали на весь год вперед. Также курорт славился своей лечебной грязью и в Ялту приезжали подлечиться, принять грязевые ванны.

С лета 2014 года все изменилось. Хоть сейчас поселок и находится в глубоком тылу, но былого курортного размаха здесь нет. По словам местных жителей, базы отдыха, расположенные в поселке в прибрежной зоне, принадлежат предприятиям и организациям, которые сейчас находятся на неподконтрольной территории, и они не в состоянии содержать свое имущество. Многие – и охранять.

Те, которые находятся под охраной, имеют заброшенный вид, но строения целы. Многие – пошли под разборку и выглядят очень плачевно. Без крыш, дверей, окон, части стен. Есть и такие, где остался только фундамент. По обе стороны прибрежная полоса в основном широкая. Есть и такие бывшие пляжи баз отдыха, где сохранились теневые навесы и грибки, здесь также можно встретить желающих позагорать и искупаться. А в некоторых местах берег заилен и вход в море практически невозможен. Возле действующих баз отдыха территория ухоженная и созданы стандартные минимальные условия для отдыха.

Как рассказала «Донецким новостям» администратор базы отдыха «Чайка», которая находится на побережье в Старой Ялте Елена Ивановна, сейчас отдыхающим предлагают тихий, спокойный и бюджетный отдых.

«Не все же богатые люди и ни каждый может позволить себе отдыхать где-то там. Например, и у меня нет таких денег. И мы направили свой бизнес на то, чтобы мамочки с детьми отдыхали, чтобы много деток оздоровить. У нас есть охрана и здесь совершенно безопасно. Территория вся закрыта. Мы не принимаем шумную молодежь, которая будет устраивать здесь вечеринки. Мы хотим, чтобы комфортно было родителям с детьми. Раньше были оздоровительные лагеря, а сейчас это стоит больших денег», – рассказывает Елена Ивановна.

«Цену не поднимали с прошлого года. Хотя нам тяжеловато сводить концы с концами, очень дорогая электроэнергия, вывоз мусора дорого в этом году. Как узнали сколько стоит вывоз мусора – нам дурно стало. Но все равно стараемся. До 5-ти лет ребенка мы принимаем абсолютно бесплатно. С 5-ти лет уже вне зависимости от возраста все платят 40 грн в сутки», – рассказывает администратор.

На базе отдыха расположены два одноэтажных корпуса: один – с 4-х местными, второй – 3-х местными комнатами. В каждый номер – индивидуальный вход. Все номера оснащены посудой, постельным бельем, рабочими холодильниками. На территории есть кухня с газовыми печами и кухонной утварью. Есть души – летний и с горячей водой, два санузла с компактами.

«Водоснабжение круглосуточно. И хотя в кранах у нас вода водопроводная, но вкусовые качества "не очень", она солоновата. В продаже есть постоянно привозная питьевая вода из Артезианского колодца, обследована санстанцией, мягкая. Не нужно ниоткуда носить. Стоимость – 3 грн за 5-литровый бутыль», – рассказывает Елена Ивановна.

«Оборудовали летний кинозал с телевизором. Детскую площадку мы сделали хоть и сами своими руками, но тоже постарались – детишкам есть где поиграть. И качели, и батут поставили», – добавляет администратор.

«Раньше, до событий 2014 года, в основном приезжали из Донецка и Макеевки. И сейчас бывают, но говорят, что очень тяжело добираться. Также едут со всей Украины. Приезжают киевляне, харьковчане, начали полтавчане интересоваться. Есть отдыхающие и из Западной Украины, из Житомирской и Хмельницкой областей. Они побывали в прошлом году – и в этом приедут», – продолжает администратор.

Она отмечает, что магазины от базы далековато: «До ближайшего идти 10 минут. До рынка, супермаркетов и прочих объектов инфраструктуры (аптеки, банкоматы, парикмахерские) – полтора километра. Цены приемлемы, многие удивляются, что курорт, а цены – хорошие».

Для развлечений отдыхающие отправляются в соседние курортные места – в Мелекино, Урзуф, Мариуполь и на Белосарайскую косу (на такси – от 100 грн). Ходят и автобусы по расписанию, но редко и нужно подстраиваться.

На Центральном пляже свежевыкрашенные павильоны от солнца, раздевалки, есть туалет и урны для мусора. За территорией ухаживает Ялтинский поселковый совет, пропахивают, чтобы не было острой травы. Также на субботники выходят и работники баз отдыха. Рядом с пляжем находится действующая спасательная станция.

Отдыхающих, которые собираются приехать впервые, предупреждают об особенности дна – наличие морской грязи (морского ила).

«Вода – чистая и теплая. Когда заходишь – три метра песок. Потом идет слой ила. Кто хочет купаться, нужно проходить подальше. А для детей – отлично. Нет обрыва, нет резких перепадов глубины. Пляж широкий, песчаный, хороший. И очень теплое, спокойное море. По сравнению с Белосарайской косой – здесь удобнее для детей. Уникальный состав воздуха, потому что наши морские грязи – сульфидные. Они состоят из перегнивших водорослей и в них содержится много йода и весь организм буквально пропитывается натуральным йодом. У кого щитовидка, суставы или другие заболевания, детки болеют – здесь можно подлечиться. Состав воздуха, воды и грязи - уникальный», – резюмировала Елена Ивановна.

Людмила Новикова, РПД «Донецкие новости»