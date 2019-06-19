На Донетчине у пожилого мужчины изъяли гранату. Новости

У жителя пгт Андреевка (Донецкая обл.) правоохранители изъяли боевую гранату. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что участковому офицеру полиции поступила информация о том, что местный житель хранит дома взрывоопасные предметы.

«Сегодня правоохранители Волновахского отдела полиции изъяли у 60-летнего жителя Андреевки (Карань) боевую гранату, которую он хранил в шкафу среди одежды. Как пояснил преступник, взрывоопасную вещь он нашел в прошлом году, когда рыбачил на одном из местных водоемов и решил забрать ее домой», – сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В полиции также напомнили, что граждане, которые «нелегально хранят опасные предметы и хотят добровольно "разоружиться", должны звонить по номеру "102". Согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины они будут освобождены от уголовной ответственности».

Если же оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества будут изыматься принудительно, их владельцам грозит до 7 лет лишения свободы.