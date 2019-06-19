Миграция: В каких регионах Украины живет больше всего переселенцев (Инфографика). Новости

В Украине по состоянию на начало июня этого года насчитывается 1 млн 383 тыс. 691 переселенцев. Больше всего внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по-прежнему живут в Донецкой, Луганской областях и в Киеве. При этом, количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 6 тыс. 574 человека, передает «Слово і Діло».

Так, наибольшее количество переселенцев по-прежнему живут в Донецкой области – 488 тыс. 152 человека, Луганской области – 271 тыс. 201 человек, а также в Киеве – 148 тыс. 263 человека. Западные области Украины наименее привлекательны для ВПЛ: в Тернопольской области живут 2 тыс. 101 человек, в Черновицкой – 2 тыс. 465.

Количество зарегистрированных переселенцев на начало июня увеличилось на 6 тыс. 574 человека. Активно регистрировались в Донецкой области и столице, а снимались с регистрации – в Херсонской и Полтавской областях.

В мае государство предоставило переселенцам 230,3 млн грн материальной помощи для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. Для сравнения в мае прошлого года эта сумма составила 224,9 млн грн.

Инфографика: «Слово і Діло»