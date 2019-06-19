На Луганщине мошенники вымогают деньги под видом фискалов. Новости

В Луганской области активизировались телефонные мошенники, которые звонят от имени должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Луганской области и вымогают деньги. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главное управление ГФС в Луганской области сообщает об активизации телефонных мошенников, которые звонят налогоплательщикам от имени должностных лиц ГУ ГФС в Луганской области с целью завладения денежными средствами под любым предлогом (предоставление денежной помощи, угрозы применения штрафных санкций и т. д.)», – говорится в сообщении.

Так, мошенники предлагают перечислять денежные средства на карточные счета в банковских учреждениях.

В ведомстве подчеркивают, что должностные лица ГУ ГФС в Луганской области «ни в коем случае не осуществляют подобные телефонные звонки». Такие действия являются мошенничеством и подлежат расследованию.

«Не совершайте предложенных злоумышленниками действий, а срочно сообщайте подразделениям Национальной полиции, в компетенцию которых входит расследование указанных фактов», – призывают в ведомстве.

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