Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В Кремле допустили, что Сурков будет представлять РФ в Нормандском формате. Новости

В Кремле допустили, что Сурков будет представлять РФ в Нормандском формате

19.06.19 17:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Встреча в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) пройдет на уровне помощников президентов глав государств. Об этом сегодня, 19 июня, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское РИА «Новости».

«На уровне помощников президента. Будет или Юрий Викторович (Ушаков), или Владислав Юрьевич (Сурков). И то и другое возможно», – сказал Песков.

Как ранее заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель, встреча советников лидеров стран Нормандского формата состоится 12 июля.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в Нормандском формате  относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

Комментарии