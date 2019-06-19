С переселенцами практически не работают: ЦПАУ Славянска расширил перечень услуг. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 19 июня, решением исполкома городского совета на 14 позиций расширили перечень услуг, которые оказывает населению Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Как рассказал «Донецким новостям» заместитель начальника ЦПАУ Дмитрий Светличный, на сегодняшний день общее количество услуг, предоставляемых Центром, составляет 208 наименований, ранее их было 194.

В частности, расширены услуги:

по оформлению паспорта гражданина Украины в виде ID-карт;

по оформлению биометрического загранпаспорта;

по оформлению удостоверений многодетным семьям.

Также внесены незначительные изменения в услуги Управления градостроительства и архитектуры, отдела госрегистрации юридических и физических лиц – предпринимателей, службы по делам детей, отдела по распределению жилищной площади и отдела рационального использования земельных ресурсов.

При этом некоторые позиции были отменены. «Новый перечень разрабатывался специалистами в течение нескольких месяцев. Например, были такие услуги, которые вообще никто не заказывал, поэтому их убрали», – пояснил Светличный.

С начала этого года сотрудники ЦПАУ предоставили населению более 17 тысяч услуг и около 20 тысяч консультаций. Светличный также напомнил, что в Центр могут обращаться, в основном, жители города Славянска и Святогорска, и по некоторым отдельным услугам – жители всей Донецкой области и даже соседней Луганщины.

«Например, по услугам регистрации предпринимателей могут обращаться и жители района и всей Донецкой области. Также и по регистрации прав на недвижимое имущество – жители всей области. По некоторым услугам, например, в сфере использования водных ресурсов (использование прудов и водоемов и т. д.) – Донецкая и Луганская область. Но это обращаются исключительно юридические лица», - говорит Дмитрий Светличный.

Он дополнил, что внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) ЦПАУ практически не обслуживает.

Как ранее сообщал «Донецким новостям» Дмитрий Светличный, ЦПАУ не может работать с переселенцами, в частности, по выдаче первого загранпаспорта, так как для этого ВПЛ проходит процесс идентификации личности – а это прерогатива миграционных отделов (паспортных столов). В УПАУ Славянска переселенцы могут оформить только новый загранпаспорт взамен уже существующего, причем выданного после 2013 года.

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