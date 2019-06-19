На КПВВ «Марьинка» гражданка России пыталась подкупить пограничника. Новости

Гражданка Российской Федерации пыталась пересечь линию разграничения на Донбассе через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» путем предоставления взятки пограничнику. Ей сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что 18 июня 42-летняя жительница Костромской области РФ пыталась пересечь КПВВ «Марьинка», расположенный на автодороге Донецк – Запорожье, без необходимой регистрации. Этим она совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 204-2 КУоАП. «Желая избежать административной ответственности, женщина предложила сотруднику Государственной пограничной службы Украины неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 1 500 грн и 2 000 российских рублей», – говорится в сообщении.

В ответ на указанное незаконное предложение пограничник вызвал на место происшествия представителей Национальной полиции Украины.

«Марьинским отделом Волновахской местной прокуратуры согласовано сообщение о подозрении гражданке Российской Федерации в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины», – добавили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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