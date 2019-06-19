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Жилье для переселенцев: На Луганщине начат прием документов на кредитование ВПЛ. Новости

Жилье для переселенцев: На Луганщине начат прием документов на кредитование ВПЛ

19.06.19 19:43dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Луганское региональное управление Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье) начинает прием документов на кредитование внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба организации.

«В газете "Урядовий кур’єр" от 19.06.2019 № 113 (6476) опубликовано Распоряжение председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации от 11.06.2019 № 493 "Об утверждении Порядка предоставления долгосрочных льготных кредитов внутренне перемещенным лицам и членам их семей на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья на территории Луганской области" и Порядок предоставления долгосрочных льготных кредитов внутренне перемещенным лицам и членам их семей на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья на территории Луганской области», – говорится в сообщении.

В этом порядке расписаны условия получения кредитов ВПЛ за счет областного бюджета.

С условиями программы и порядком можно ознакомиться на сайте Луганского РУ Госмолодежьжилья (https://lg.molod-kredit.gov.ua/) в разделе «Житлові програми», подраздел «Інші регіональні програми».

Напомним, что в Луганской области принята Региональная целевая программа жилищного кредитования ВПЛ и членов их семей на 2019-2021 годы.

Как сообщалось ранее, в Луганской области действуют 6 программ кредитования жилья: две государственные, две областные и две городские в Северодонецке.

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