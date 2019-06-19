В «ЛНР»: Жители двух городов остались без воды. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области предприятие «Лугансквода» из-за аварии на водоводе полностью прекратило водоснабжение Зоринска и Артемовска.. Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в пресс-службе предприятия, пишут местные интернет-ресурсы.

«В связи с аварией на магистральном водоводе Д-1000 мм "Славяносербская насосная станция третьего подъема - насосная станция четвертого подъема Алчевска" с 11.00 до 24.00 19 июня сокращена на 50% подача воды на города Алчевск, Перевальск и Брянка, полностью прекращено водоснабжение Зоринска и Артемовска (после переименования – Кипучее)», – говорится в сообщении.