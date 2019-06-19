Зеленский назначил четырех представителей рабочих подгрупп ТКГ. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по вопросу обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), которым уполномочил представлять Украину в рабочих подгруппах ТКГ четырех человек. Об этом говорится в указе № 414/2019, опубликованном сегодня, 19 июня.
В документе сообщается, что с целью обеспечения представительства Украины в ТКГ для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей президент постановил:
Во-первых, уполномочить представлять Украину в рабочих подгруппах ТКГ следующих лиц:
- Бондарь Богдан Владимирович – в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;
- Веремий Игорь Григорьевич – в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;
- Лутковская Валерия Владимировна – в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;
- Моцык Александр Федорович – в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
Во-вторых, Кабинету министров Украины обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в ТКГ.
Напомним, Зеленский отозвал нового начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака от участия в заседании ТКГ в Минске и назначил на его место в подгруппе по безопасности заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря.
Ранее сообщалось, что второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.
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