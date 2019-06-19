Зеленский анонсировал инвестфорум для восстановления Донбасса. Новости

В сентябре текущего года планируется проведение инвестиционного форума для восстановления Донбасса. Об этом шла речь на встрече президента Украины Владимира Зеленского с членами наблюдательного совета «Ялтинской европейской стратегии» (YES), сообщает сегодня, 19 июня, пресс-служба главы государства.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса.

Глава государства также ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами его деятельности, среди которых – установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановления территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечения условий успешного развития страны.

Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию ​​и Германию. По его словам, основное внимание в ходе переговоров было уделено прекращению войны на Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию. «Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время», – добавил он.

Президент сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран – участниц Нормандского формата.

Также обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019-го очередной, 16-й ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии». «К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорейшее возвращение к украинской Ялте», – заявил Зеленский.