МН17: НАТО поддержало объявление подозрений в деле. Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал объявление четверых подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 в 2014 году над неподконтрольным украинской власти Донбассом. Об этом со ссылкой на сообщение Альянса в Facebook, пишет «РБК-Украина».

Так, в своем заявлении Столтенберг приветствовал решение Международной следственной комиссии (JIT) об объявлении четырех подозреваемых в деле о крушении рейса MH17. «Я приветствую сегодняшнее заявление Совместной следственной группы о том, что четыре подозреваемых будут привлечены к уголовной ответственности за преступления, связанные со сбитием рейса MH17 в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по раскрытию полной истины и обеспечения справедливости для убийства 298 человек из 17 стран», – говорится в заявлении генсека НАТО.

Кроме того, Столтенберг выразил уверенность в независимости и профессионализме следователей и правовой системы Нидерландов и призвал все страны сотрудничать для установления справедливости. «Как пояснили в Совете Безопасности ООН, все страны должны сотрудничать ради установления правдивости, справедливости и подотчетности», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17, сбитого над Донбассом, начнется 9 марта 2020 года в Гааге в 10:00. Также сегодня, 19 июня, в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat, были опубликованы имена девяти человек – российских военнослужащих и членов «ДНР» и «ЛНР», которые непосредственную ответственность за авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Ранее глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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