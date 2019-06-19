«Хлебное перемирие» на Донбассе: Сайдик рассказал об итоге переговоров ТКГ. Новости

Стороны переговоров по ситуации на Донбассе пока не пришли к единому мнению по тексту совместного заявления о «хлебном перемирии».Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ в Минске, передает «Белта».

«Что касается разведения сил и средств в районе Станицы Луганской – намерение начать его, высказанное сторонами в Минске две недели назад, пока не было осуществлено. Причинами тому стали нарушения режима прекращения огня. И они появились после того, как стороны высказали это намерение. До того нарушений довольно долго не было», – сказал он.

По словам Сайдика, у него есть ощущение того, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он выразил надежду, что оно состоится, однако точную дату назвать пока нельзя. «Похожая ситуация наблюдается и по вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном перемирии", они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления», – сообщил Мартин Сайдик.

Напомним, ранее 5 июня в Минске состоялось заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

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