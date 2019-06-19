Режим тишины на Донбассе: Для контроля СММ ОБСЕ должна получить доступ ко всей территории . Новости

Выполнение блока вопросов безопасности является точкой отсчета для имплементации Минских соглашений. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске.

«По итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы... Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью на Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Подгруппе в сфере безопасности поручено проработать подготовку к т.н. "Хлебному перемирию». В этих условиях СММ ОБСЕ должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандату», – пишет Олифер.

По ее словам, гуманитарная подгруппа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц, эта работа продолжается. Также стороны обсудили участие Международного Комитета Красного Креста в поиске пропавших без вести.

Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечение стабильного водоснабжения мирных жителей Донбасса.

Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям неподконтрольного Донбасса. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО», – отметил Леонид Кучма.

«Для существенного прогресса в работе ТКГ нужна политическая воля лидеров стран Нормандской четверки. Такая встреча могла бы дать сущностный импульс для прогресса по всем направлениям реализации Минских соглашений», – пишет Олифер.

Напомним, что стороны переговоров по ситуации на Донбассе пока не пришли к единому мнению по тексту совместного заявления о «хлебном перемирии».