Бомбили здорово нас тогда, 16 дней сидели в подвале: История супругов-переселенцев. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) пятый год живут супруги-переселенцы Салтановы, которые пережили Вторую мировую войну, но на старости лет их настигла новая. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает благотворительный фонд «Восток-SOS».

Федор Тимофеевич и Валентина Николаевна – дети войны и хорошо помнят и немецкую оккупацию, и голодные годы. Познакомились в 1968 году, когда Валентина Николаевна работала диспетчером, а Федор Тимофеевич – водителем автобуса. Они получили квартиру в Первомайске и жили там, пока работали. «Когда я вышел на пенсию, мы уехали в Попасную, в Новозвановку. Это родина моя. Там я родился, крестился, там все родственники мои. Возле Попасной у нас деревня там, дачный поселок, мы туда и уехали, развели хозяйство: куры, утки, гуси, корову завели, все у нас было. На пенсии мы зажили лучше, чем когда работали. Там нас война и застала», – сказал мужчина.

Зимой 2014 года супружескую пару вывезли украинские солдаты. Супруги 16 дней просидели в подвале во время тяжелых боевых действий. Как раз была оттепель, и в подвале капало сквозь навес. У Валентины отказали ноги, и они не смогли уехать на автобусах, когда эвакуировали население. Она до сих пор не может вспоминать это без слез. «Бомбили здорово нас тогда. У нас старенький Москвич был, и руководитель их (офицер, – ред.) запихал меня в эту машинушку. Снаряды рвутся кругом, меня пихают в ту машинку, и в чем вышли – в том и уехали», – вспоминает она.

Федор Тимофеевич был в кирзовых сапогах, а свои отдал супруге. По его словам, они ни ложки, ни миски, ничего не взяли с собой. В селе Новозвановке, где они жили, жило раньше 150 человек – теперь осталось вдесятеро меньше. Поселок оказался на передовой, и дома остались разграбленными и разрушенными. «А потом было такое: с Попасной где-то полтора километра до нашего поселка. Потемнело, приезжают – у нас асфальт проходит в деревне. Приезжают в Попасную останавливаются на асфальте и туда в сторону Первомайки, одна за одной, как он… "Град" называется. Пульнуло штук 50, заводят и тикают на Попасную. А те минут через 10 по нашим головам бьют. И так было. А нам куда? Только в подвал», – вспоминает Федор Тимофеевич.

Зимой 2014 года их перевезли сначала в Малорязанцево, потом в Лисичанск. Приютила супругов жительница города, с которой на рынке разговорился Федор Тимофеевич, покупая у нее фуражку. «Она просила 30 гривен. Я говорю, давайте за 15! Я беженец, переселенец. Она – откуда? Я говорю: так и так. Она говорит: да я вам и даром отдам! И познакомились мы. Она говорит, есть квартира, стоит пустая. У нас там есть и мебель, и стиральная машинка, и все. Год уже стоит. Жалко же – разграбят. Вы посмотрите, если захотите, но у там у нас ремонт затеяли. Я говорю, но лучше, чем в подвале», – рассказал Федор Тимофеевич.

По информации правозащитников, в первые годы конфликта им, как и всем переселенцам, доплачивали по 800 грн, и Красный Крест выдавал продукты и ваучеры. «А сейчас отказывают, так как они переехали не с неподконтрольной территории, а с украинской. И хоть Новозвановка в прифронтовой зоне, все их обращения президенту, в министерства и в местные органы власти были тщетны», – отмечают в фонде.

82-летняя Валентина Николаевна 5 лет не встает и очень нуждается в дорогостоящих лекарствах. Сын их имеет инвалидность, а единственная опора – патронажная сестра Нина из Красного Креста, которая регулярно проведывает стариков и готовит им суп.

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