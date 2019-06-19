Волкер планирует визит в Украину накануне переговоров президентов Украины и США. Новости

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев. Об этом он заявил во время выступления в комитете по иностранным делам сената, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Отмечается, что этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне. «Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского, – ред.) в Белый дом», – отметил Волкер

Он также напомнил, что президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов, и направил Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита. «Мы надеемся, это произойдет уже скоро», – подытожил Волкер.

Напомним, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании встретиться с российской стороной, чтобы обсудить, как прийти к миру на Донбассе.