Несколько километров: Очевидец показал очередь на КПП «ДНР» (Видео). Новости

Пользователь соцсети под ником «Вадим Ангелов» опубликовал видео многокилометровой очереди на «республиканском» КПП «Александровка» (Каргилл).

Он пересекал линию разграничения в 14 июня в 16:00, ехал в направлении Донецка и после прохождения украинского КПВВ «Марьинка» смог зафиксировать автомобильную очередь на выезд из «ДНР».

Вадим отмечает, что заснял лишь часть основной очереди, а до этого еще была очередь льготная.

Напомним, что 14 июня был днем перед 3-дневными выходными в Украине, связанными с Троицей. И на КПП «Александровка» как всегда отмечался ажиотаж – люди стремились на праздники попасть на подконтрольную территорию. Они по 4-6 часов стояли под палящим солнцем.

«"Каргилл" в Украину. Родители стоят с 5 утра, и будут возвращаться. Нет смысла стоять, не проедут, беспредел полный», – писала 14 июня о ситуации по состоянию на 7:45 утра на данном «республиканском» пункте пропуска Анна.

При этом очевидцы сообщали, что претензий к украинским пограничникам нет – пропускали в направлении «ДНР» быстро, существенных очередей не было. «"Каргилл". В Донецк – машин 20, почти никого, пеших тоже мало. В Украину – машин много аж на мост, пеших тоже прилично», – уточнял 14 июня в 11:30 пересекавший линию разграничения Александр. А в 12:00 на украинском КПВВ очереди в направлении неподконтрольной территории уже вообще не было.

Как сообщалось ранее, критическая ситуация на КПП «ДНР» сохранялась и на следующий день – и утром, и днем 15 июня. В итоге, 15 июня жители обратились за помощью даже к президенту России Владимиру Путину, а вечером появилась электронная петиция к «главе ДНР» Денису Пушилину, под которой активно идет сбор подписей.

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