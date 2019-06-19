Хранил боеприпасы и выращивал коноплю: Жителю Донетчины грозит 7 лет тюрьмы (Фото). Новости

У жителя Мангушского района (Донецкая обл.) было изъято 60 патронов, 26 кустов конопли и уже высушенные наркорастения. По фактам открыто сразу 3 уголовных производства. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

Так, сотрудники Мангушского отделения полиции получили оперативную информацию, что один из жителей района хранит дома боеприпасы и, к тому же, хочет их продать. «Чтобы разоблачить торговца, следователи вместе с оперативниками осуществили контролируемую закупку, во время которой мужчина продал боеприпасы другому жителю. Всего злоумышленник продал 60 патронов, оценив их в 1 800 грн», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины, полицейские обнаружили еще и 26 кустов конопли в его огороде и сушеные наркорастения.

Все изъятое направлено на экспертизу, а в отношении нарушителя возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) и по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до 7 лет лишения свободы.