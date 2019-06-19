Совместить приятное с полезным: Как большая семья переселенцев делает добрые дела (Видео). Новости

Детскому дому семейного типа (ДДСТ) Жеребченко пришлось перенести немало. Только переездов было 7. Но пережитое только придало им сил – менять мир к лучшему. Сейчас большая семья переселенцев из временно неподконтрольного украинской власти Донецка призывает каждого присоединиться к благородному делу – на прогулке очистить лес от пластика. Хорошие поступки воспитанников попали в специальную карту-путеводитель.

Семья живет в селе Микуличи (Киевская обл.). Сосновый лес под Киевом усеян пластиком. Этот мусор и помогают убирать воспитанники ДДСТ Жеребченко. «Я собрала пакет за две минуты, а вы представьте, сколько вот весь лес и сколько мусора здесь», – говорит воспитанница Ольга.

«Например, волк подумает, что это еда и съест», – добавляет воспитанница Лия.

За 10 минут они расчистили дорожки для прогулок. Куда бы жизнь ни забросила эту семью переселенцев, они везде могут наладить гармонию с природой. «Если каждая семья уберет хоть несколько мешочков мусора, то наш мир станет хоть немножечко, но чище», – говорит мать-воспитатель ДДСТ Елена Жеребченко.

Елена учит детей тому, что хоть весь мир, конечно, и не спасешь, но того, кто рядом, – можно. В качестве примера – щенок лабрадора Уолли. Слепого от рождения щенка бывшие хозяева хотели усыпить. Теперь у Жеребченко 7 собак, не считая других животных.

До вооруженного конфликта на Донбассе семья имела небольшое хозяйство. Во время эвакуации родители-воспитатели дали детям слово – и соблюдают его до сих пор. «Смотрите, приемная детвора, это детвора всегда что-то терявшая. Они должны железобетонно знать, я не знаю на каком уровне: "Своих не бросают!". Я сказала детям, что возьму всех из животных, кого они назовут. В общем, забрали мы всех. Это были 4 лошади, это были козлята. Плюс собаки, плюс кошки, плюс крыса, плюс кролик», – рассказала Елена Жеребченко.

Лозунг семьи – благородные поступки каждый день. А их добрые дела попали в карту-путеводитель Фонда Рината Ахметова, который поддерживает Жеребченко в течение 10 лет. Именно столько благотворительная организация успешно преодолевает сиротство в стране. «Портал "Сиротству – нет!" Фонд Рината Ахметова, формировал культуру усыновления в Украине. Именно этот портал сделал, практически, невозможное. Сейчас можно по фотографии посмотреть ребенка. Вот это то, чего не было. Это качественный уровень. Есть видео-анкеты, есть фото-анкеты. И это очень важно», – отмечает мать-воспитатель ДДСТ.

Елена уверена: по желанию, каждый может усыновить детей, стоит только сделать первый шаг.

Благодаря работе портала более 9 тыс. 400 сирот нашли семьи. Более 5 тыс. сейчас ждут родителей. Фонд Ахметова поддерживает уже созданные семьи. Организует для них тренинги, праздники.

Источник: ТК «Донбасс»