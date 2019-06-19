Еще 50 жителей неподконтрольной Луганщины получили паспорт РФ. Новости

Около 50 человек из неподконтрольного украинской власти Луганска сегодня, 19 июня, получили паспорта РФ в Новошахтинске Ростовской области,, в 20 км от российско-украинской границы, пишет «Громадське» с места событий.

Людей привозят в пункт выдачи централизованно на автобусе в сопровождении двух «правоохранителей» в гражданской одежде. Те, кто сегодня получал паспорта, подали документы в месяц.

Везут на автобусе с номерами «ЛНР» надпись «Специальные перевозки». В нем есть люди, которых не разрешают фотографировать и общаться с ними. Как сообщили пассажиры, они выезжают из Луганска в 6 утра и до 13:00 обычно получают документы.

Выдают паспорта в здании Новошахтинского клуба, которую оборудовали специально для этого в апреле 2019 года. Внутрь журналистов не пускают, однако те, кто уже получил документы, рассказывают, что внутри проверяют металлоискателем, потом объясняют, как заполнять документы, после этого играет гимн РФ и «новоиспеченные» граждане присягу.

Место прописки в паспортах РФ оставляют пустым. По законам России получить регистрацию надо в течение недели, однако луганчане говорят, что им пообещали сделать исключение, правда, не уточнили какое именно.

Многие из тех, кто приехал за паспортом РФ, уже имеют паспорт Украины и «ЛНР». Некоторые сразу подавали документы на загранпаспорт образца «РФ». На вопрос, какие привилегии дает паспорт РФ, люди обычно отвечают «Это престижно, таким образом мы имеем некий статус».

Второй пункт выдачи работает в Покровске Ростовской области. Туда везут людей из «ДНР» Принимают документы только в неподконтрольных украинской власти Донецке и Луганске.

Напомним, что для жителей «ЛНР» поездка в Ростовскую область за получением российского паспорта – платная. Стоимость – 450 руб. (185 грн по местному курсу валют), но это в оба конца.

Как сообщалось ранее, для выдачи российских паспортов жителям обеих «республик» в Ростовской области РФ были созданы два пункта: в городе Новошахтинске – для «ЛНР», в селе Покровское – для «ДНР». Паспорта начали выдавать 14 июня, в этот день их получили первые 34 жителя «ДНР», а также около 30 жителей «ЛНР».

За первые два дня российские паспорта получили 58 человек из «ДНР», по состоянию на 17 июня – около 100 жителей «ЛНР».