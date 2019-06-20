Азовское море-2019: Во сколько обойдется отдых на Белосарайской косе (Видео). Новости

На одном из курортов Азовского побережья, Белосарайской косе, от любого пансионата к воде – до сотни метров. Ежегодно там отдыхают десятки тысяч туристов. Отдых для семьи обойдется в 10 тыс. грн – сколько дней получится провести у моря за эти деньги, зависит от условий проживания, расстояния до моря, питания.

Белосарайская коса – это песчаная территория немногим больше 4-х кв. км. У моря – пансионаты, отели и комнаты для туристов – от эконома до люкса. Средняя стоимость отдыха в этом году, по подсчетам арендодателей, увеличилась на 10%. Цена зависит от места расположения и состояния жилья. Чем ближе к морю, тем дороже.

Один из самых дешевых номеров на полуострове в пансионате сдается за 80 грн с человека. Кондиционера нет, душ и туалет на улице. Есть парковка и гриль-зона. До моря – 300 м. По словам администратора, в номере есть кровати, телевизор, холодильник, газовая печь.

В пансионате отдыхает Татьяна. По ее подсчетам, недельный отдых 4-х взрослых и 3-х детей обошелся в 10 тыс. грн. говорит, что это – эконом-режим, но условиями отдыхающие довольны. «Мы здесь уже не первый год отдыхаем, все отлично, все хорошо. Для маленьких детей тут хорошо, вода есть теплая вечером», – рассказывает Татьяна.

Более дорогой вариант – отель на берегу. Предлагают и проживание, и питание. Трехразовое питание – от 500 грн в сутки за семью. Проживание стоит 800-900 грн за однокомнатный номер. В некоторых номерах окна выходят на море. Двухкомнатный обойдется в 1 200 грн.

Отдых класса люкс на Белосарайской косе стоит от 1,5 тыс. грн в сутки – в виллах рядом с заповедной зоной. Номера в них просторные, питание – по индивидуальному меню, для гостей – два бассейна и море с двух сторон. 10 тыс. грн семье хватит на 5 дней «люксового» отдыха.

За те же деньги, но в более скромных условиях, можно неделю наслаждаться морем, в эконом-режиме – это две недели на Белосарайской косе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина»

Читайте также: