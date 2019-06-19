У «Слуги народа» наименьшая: Сегодня партии несли в ЦИК короба с претендентами в нардепы (Видео). Новости

Сегодня, 19 июня, – предпоследний день, когда ЦИК принимает документы на регистрацию кандидатами в народные депутаты. Поэтому сегодня здесь был аншлаг. Сюда массово несли документы на регистрацию в качестве самовыдвиженца, так и политические партии. Списки кандидатов подали 4 партии, передает телеканал «Украина».

Документы претенденты несли в Центризбирком беспрерывно. Говорят, что дотянули до последних дней, потому что или долго собирали бумаги, или до последнего не решались это сделать.

«Как-то оно все закрутилось, что на последний день оставили», – говорит самовыдвиженец Олег Хвощевский.

Татьяна и Андрей Кармазины идут в депутаты семьей – с 8-месячной дочкой на руках. Баллотироваться решили оба, хотя воспитывают 6 детей. «Чтобы дети жили хорошо – есть опыт очень большой. Чтобы наши родители жили достойно на пенсии», – комментирует самовыдвиженка Татьяна.

Сегодня массово несли списки своих претендентов и партии. В коробах.

«Европейская солидарность» принесла «досье» на всех выдвиженцев: 134 кандидата по мажоритарным округам, а по многомандатному – 100 человек. Во главе делегации в ЦИК – лидер партии Петр Порошенко с женой. Своих выдвиженцев в шутку называет «европейским парламентским спецназом».

«Для чего мы идем. Первое – мы должны обеспечить возвращение Донбасса и Крыма. Принести мир, но не на условиях капитуляции. Мы идем для того, чтобы обеспечить членство Украины в Европейском Союзе – это и уровень жизни людей, это и верховенство права. Мы идем для того, чтобы обеспечить прогресс и будущее членство Украины в НАТО», – заявляет пятый президент Украины Петр Порошенко

Целой делегацией встречают лидера «Батькивщины» возле ЦИК. В партии говорят, что в обновленной команде есть и те, кто впервые в политике, и те, кто уже был у власти.

«Наша цель – пройти в парламент, объединиться в коалицию действий. Потому что разговоров уже достаточно. И в коалиции действий на базе нового курса с сильными новыми политическими силами в парламенте возрождать Украину», – поясняет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

К вечеру принесли бумаги юристы партии «Слуга народа». Но без Владимира Зеленского. Их коробка – наименьшая. Объясняют – это лишь половина, так как сегодня подают только «списочников». «Сегодня партия подает 201 кандидатуру, включенную в избирательный список. А по мажоритарке – завтра», – поясняет юрист в избирательном штабе партии «Слуга народа» Алина Загоруйко.

В партии дополняют, что бумаги подают в два этапа, потому что по мажоритарщикам еще продолжаются дополнительные проверки. Их проводят в три этапа.

«Первый этап – это проверка по открытым источникам. Второй этап - это когда на сайте официально все могут поставить лайк или дизлайк. И третий этап – когда на сайте через функцию могли оставить мотивированную какую-то информацию о кандидате», – комментирует адвокат «Слуги народа» Александр Качура.

Сегодня также Центризбирком зарегистрировал еще 179 кандидатов-мажоритарщиков. Поэтому в целом конкурируют почти 800 человек. Также утвердили списки претендентов от 4-х политсил – Радикальной партии Олега Ляшко, партии «Голос», всеукраинских объединений «Свобода» и «Факел».

На сегодняшний день всего уже утвердили списки 5-ти партий. Документы от желающих попасть в парламент будут принимать завтра, 20 июня, до полуночи.