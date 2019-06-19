КПВВ Донетчины: В «ДНР» пытались провезти товары на 230 тыс. грн. Новости

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 18 июня, пограничники пресекли попытки незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную территорию (НКТ) Украины товары на почти 230 тыс. грн. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" прекратили две попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

В частности, на неподконтрольную украинским властям территорию пытались провезти автотовары и товары медицинского назначения на общую сумму почти 230 тыс. грн.

Как уточнили в Госпогранслужбе, товары были изъяты представителями фискальной службы для дальнейшего процессуального оформления.

Кроме того, на КПВВ «Майорское» пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения.

«На такое предложение лицо получило от пограничников категорический отказ. Гражданина и сообщение об обнаружении признаков преступления передано представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – добавили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники обнаружили, задержали и передали полиции автомобиль «Мерседес», числившийся как похищенный. Автомобиль следовал с неподконтрольной украинским властям территории.

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