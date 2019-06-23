Новая жизнь старой одежды: Переселенка из Донецка нашла необычный заработок (Фото). Новости

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Наталья Кобзар, переехав в Кривой Рог (Днепропетровская обл.), в поисках заработка нашла дело по душе – начала шить сумки из старой одежды. Профессиональное оборудование она приобрела за деньги, полученные от программ поддержки переселенцам, пишет «Сегодня.ua».

Женщина показала, из чего она делает свои творения. «Это подкладки будущие, а это – будущие сумки. Джинс, и на подкладки используется, в основном, рубашечное полотно», – объяснила мастерица.

Психолог по образованию стала швеей после вынужденного переезда из родного Донецка. Дом ее семьи был недалеко от аэропорта. В чужом городе женщина с двумя дочками искала срочный заработок. «Вышивала я дома, еще в декретном отпуске. Для подружки подружек, и так далее, чтобы денежки были на ниточки. А потом в процессе это все развивалось, надо было чем-то зарабатывать. Думаю – почему не этим», – призналась она.

Вначале Наталья делала украшения для волос, а потом ей пришла мысль об изготовлении сумок. Именно о них спрашивали первые покупатели. Улучшить свою идею Наталья решила с двойной пользой. «Принципиальная позиция всей моей идеи – это использовать вторсырье. Вторсырье в тканях», – сказала она.

Благодаря победе в трех грантовых программах для переселенцев Наталья купила оборудование. После всех приготовлений зарегистрировалась как частный предприниматель.

Мастерица может сделать из потрепанных джинсов хоть рюкзак, хоть косметичку. К бизнесу с малых лет привлекаются и дочери – 8-летняя Катя с 6-летней Олесей. Им уже доверяют выкройки. «Лишние куски ткани мама мне намечала маркером, а я уже отрезала ножницами. Получался кусок с рисунком», – рассказала дочь мастерицы Катя Шмалько.

Прибыли от своего дела семьи Кобзарей на жизнь хватает. А удовольствия – и вовсе. Пока что Наталья шьет сумки в квартире и мечтает о собственной мастерской, а также надеется вскоре взять на работу нескольких мастериц.

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