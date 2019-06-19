В Донецке обстрелом повреждены жилые дома, – ОБСЕ. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свежие повреждения жилых домов, вызванные обстрелом. Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 19 июня.

«На ул. Башкирской, 70, на северной окраине Донецка, наблюдатели видели одноэтажный кирпичный жилой дом без крыши и с частично обгоревшими стенами с северной и западной сторон. Члены патруля видели пробоину (диаметром 1 м) в верхнем северном углу дома, на высоте примерно 3 м над землей, а также 2 разбитых стекла в окне, выходящем на север, и 1 разбитое стекло западного окна. Также наблюдатели заметили, что на дверях с северной стороны дома не было стекла», – говорится в отчете.

Также, как сообщается, по этому адресу члены патруля СММ осуществили осмотр еще одного одноэтажного жилого дома, расположенного в 5 м к западу от первого. «В нем были разбиты 2 оконные стекла, в дверях не было стекла, а на восточной стене были многочисленные пробоины (диаметром 0,5-5 см), что, по оценке, образовались в результате попадания осколков», – уточняется в отчете.

Как отмечается, по оценке Миссии, повреждения обоих домов образовались в результате попадания снаряда, выпущенного с северо-западного направления из вооружения неустановленного типа. Владелица (30-39 лет) второго дома сообщила команде СММ, что ее матери, которая жила в первом доме, не было дома, когда вечером 16 июня произошли повреждения. Она также добавила, что была дома со своим мужем, когда услышала взрыв и, выйдя на улицу, увидела, что загорелась крыша дома ее матери.