Освободить Асеева: Украинские литераторы обратились к международным коллегам. Новости

Исполнительный совет Украинского ПЕН-клуба* обратились к международным коллегам, чтобы усилить давление на российские власти, которые контролируют «ДНР» для освобожения журналиста из неподконтрольного Донецка и дргуих украинских заложников. Об этом сегодня, 19 июня, на своей странице в Facebook сообщил бывший узник «ДНР», ученый Игорь Козловский.

«Более двух лет назад, в июне 2017 года, в Донецке, на временно оккупированной территории, был похищен украинский писатель и журналист Станислав Асеев. Похитители – так называемое МГБ группировки "ДНР" – долгое время вообще отрицали свою причастность к этому событию и только через полтора месяца признали, что журналист находится в тюрьме по обвинению в шпионаже», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что летом прошлого года стало известно, что Асеев объявил голодовку с требованием его освобождения, а потом появилось интервью каналу «Россия 24», в котором Станислав на камеру признает, что проводил на неподконтрольной украинской власти территории «шпионскую деятельность». На этом видео он выглядит подавленным, психологически надломленным человеком, которого заставили капитулировать. По опосредованным данным, он содержится в «Изоляции» - бывшем советском заводе, который стал арт-центром, а впоследствии был переделан «ДНР» в тюрьму. По показаниям экс-пленных, в частности, тех, которые содержались на территории «Изоляция», там распространено применение пыток и жестокого обращения с заключенными людьми.

«Станиславу Асееву не позволяют видеться с матерью, а представители международных организаций не имеют возможности встретиться с ним даже для того, чтобы оценить состояние его здоровья. Это дает основания предполагать, что Асеева пытали. Он не получает необходимых медикаментов, и еще год назад те из бывших заключенных, кто видели Станислава в "Изоляция", утверждают, что он плохо выглядит», – рассказывается в обращении.

Станислав Асеев является автором нескольких книг, в том числе автобиографического романа «Мельхиоровый слон, или Человек, который думал» (2015 год). В 2018 году «Радио Свобода» собрало и выдало сборник его статей и репортажей «В изоляции». Год назад Станислав Асеев был принят в украинскую организации Международного ПЕН-клуба.

«Мы не имеем никаких иллюзий относительно состояния и характера "судопроизводства" на территории так называемой "ДНР". Мы не верим признанию Асеева в шпионаже и уверены, что Станислава заставили в этом признаться. Мы призываем украинское правительство приложить все усилия для освобождения Станислава Асеева вместе с другими украинскими политзаключенными в России и пленными на оккупированных территориях путем обмена. Украинский ПЕН также призывает зарубежных коллег усилить давление на российские власти, которая контролирует так называемую "ДНР" с требованием немедленного освобождения Станислава Асеева и других украинских заложников Кремля», – говорится в заявлении.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте Стаса стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживают в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Ранее сообщалось, что координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым. Группа конгресса США по вопросам свободы прессы также призвала НВФ на Донбассе освободить украинского журналиста Станислава Асеева.

* Примечание: Украинский ПЕН (англ. Pen Ukraine) - общественная организация, являющаяся одним из национальных центров Международного ПЕН. Основные направления деятельности - защита свободы слова и прав авторов, содействие развитию литературы и международном культурному сотрудничеству.