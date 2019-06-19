Это грабеж чистой воды: Кандидаты в нардепы отправились в округа (Видео). Новости

Восстановление инфраструктуры Донбасса, борьба за права селян и политические турне по Украине. Сегодня, 19 июня, претенденты на кресла в парламенте озвучивали свои очередные заявления, передает телеканал «Украина».

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В кранах жителей Константиновки Донецкой области постепенно начала появляться вода. В городе и прилегающих поселках ее не было почти месяц. Все из-за изношенности коммуникаций и долгов водоканала перед энергокомпаниями. Глава оппозиционного правительства Борис Колесников уверен, что проблему с водой здесь окончательно удастся решить, когда отремонтируют водопровод канала «Северский Донец – Донбасс» и достроят канал «Днепр – Донбасс». Пока перебои случаются, фонд Бориса Колесникова будет доставлять воду местным жителям. 200 тыс. литров – ежедневно. А еще за счет фонда восстановят скважины резервного водоснабжения.

«Что мы будем требовать от власти. Или сами станем властью, или что мы будем требовать: полная модернизация канала "Северский Донец – Донбасс". Этого участка от Славянска до Константиновки со всеми городами на его пути. Это первое. Ну и, конечно, надо вернуться к глобальному вопросу – все-таки построить вторую очередь канала "Днепр – Донбасс". После этого я абсолютно уверен в будущем Донбасса. Без воды мы никуда не сдвинемся. Не надо говорить о патриотизме, если ничего не делаешь для Украины», – заявил председатель оппозиционного правительства Борис Колесников.

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Селяне, которые имеют паи и получают с них прибыль, теряют субсидию. Это несправедливо – считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Во время рабочей поездки в Черниговскую область ему пожаловалась пожилая женщина – пай получила, потому что проработала дояркой в селе. Из-за этой собственности ей существенно уменьшили субсидию. Теперь крайне сложно найти деньги на отопление. Женщина жалуется, что газа в доме нет, а дрова обходятся в 5 тыс. грн.

«То есть из-за того, что у вас есть пай, у вас забирают субсидию. Это же специально проводят политику, чтобы селяне отказались от земли. Потому что выставляют условия: если у тебя есть земля (пай), все – тебе субсидии не положена. Ну это грабеж чистой воды! За что человек виноват, что проработала в колхозе, что у нее есть пай? Этот пай должен кормить ее, ее детей, ее внуков, а сегодня ее заставляют, чтобы она этот пай за 3 копейки отдала, потому что не дадут субсидию. А если не дадут субсидию, нечем будет платить за коммуналку. Этот грабеж мы предлагаем прекратить», – заявил Ляшко.