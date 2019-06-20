Стало известно, когда в Мариуполе откроют ледовую арену (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) уже этой осенью на Левобережье откроют ледовую арену и завершат капитальный ремонт пр. Победы.

Сейчас на пр. Победы ремонтируют километровый участок: снимают асфальт, сбивают бордюры и демонтируют пешеходные тротуары. Планируется обновить территорию от ул. Украинского казачества до пл. Свободы.

«Планируем на этом участке заменить 15 тыс. погонных метров бордюра дорожного на гранитный бордюр. Кроме этого, асфальтное покрытие выполнить двухслойным», – рассказал директор «Мариупольавтодора» Дмитрий Чучмай.

Вдоль тротуара появятся лавочки и урны, наладят освещение, а также, высадят новые деревья. Кроме того, заменят изношенные трубопроводы и установят пластиковые крышки на люки.

«В общей сложности будет заменено порядка 1,2 км сетей. Была проведена инвентаризация всех люков, находящихся на проспекте. Люки будут выведены в нулевую отметку вместе с асфальтом, для того, чтобы и проезд, и проход был комфортным для наших жителей», – пояснил директор «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко.

На реконструкцию главного проспекта Левобережья выделили более 18 млн грн. Все работы завершат в октябре.

Кроме того, на Левобережье продолжается строительство новой ледовой арены. По словам начальника строительной площадки Дмитрия Хорса, сейчас заливают фундамент и в ближайшее время будут устанавливать каркас и монтировать сэндвич-панели.

Спорткомплекс планируют открыть уже в сентябре. Здесь дети смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, играть в баскетбол, минифутбол и воркаут.

«Жители очень ждут этого, практически это самая обсуждаемая тема. Строительство начато, заливается фундамент, он должен выстоять, здесь спешить нельзя, потому что это безопастность», – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Источник: ТК «Сигма»