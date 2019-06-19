МН17: Нидерланды сообщили о дипломатических шагах в отношении РФ. Новости

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса MH17 в небе над неподконтрольной Украине территории Донбасса в 2014 году. Об этом со ссылкой на министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса сообщает издание « Эн-эл Таймс», пишет «Интерфакс – Украина».

Соответствующее заявление министр сделал в письме, направленном парламенту Нидерландов сегодня, 19 июня. Шаги были предприняты по просьбе прокуратуры, сообщил Грапперхаус. Он не указал, о каких именно шагах идет речь.

« Правительство считает решение государственной прокуратуры начать уголовное преследование важным шагом в поиске правды и справедливости для жертв и их родственников», – написал министр в письме.

Ранее сообщалось, что в России заявили, что озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции сегодня, 19 июня, заявления о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления.

Напомним, что сегодня, 19 июня, глава Совместной следственной группы Фред Вестербейке, назвал имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.