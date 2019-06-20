На Львовщине участник боевых действий на Донбассе основал клубничный туризм. Новости

На Львовщине участник боевых действий на Донбассе Николай Стацкий основал клубничный туризм. За такой бизнес мужчина взялся, когда демобилизовался из батальона спецназначения в 2015 году. Бывший доброволец арендовал землю и начал выращивать ягоды. Клубнику покупатели собирают вручную.

Николай лично проводит мастер-класс по сбору ягод. «Берете за хвостик и тянете. Она сама отрывается, у вас остается она с хвостиком. Мы ее кладем хвостиком кверху, чтоб люди видели, какого она качества снизу, не наоборот», – поясняет фермер.

Предприниматель выращивает 8 сортов клубники на 1 гектаре земли. «Мы с женой посоветовались. Кто сказал выращивать клубнику, мы не помним, но где-то возле дома на эмоциях кто-то сказал "клубника". И мы начали изучать информацию относительно клубники, и поняли, что качественной клубники в Украине нет, и нет клубники, которая бы доставляла эмоции», – вспоминает Николай.

Его участок, на котором растет ягода, не охраняется, кто угодно здесь может собирать клубнику, и тут же рассчитываться за нее. Таких покупателей здесь хватает, несмотря на более высокую цену, чем на рынке.

«У нас маленький ребенок – 2,5 года. И мы хотим, чтоб он ел хорошую ягоду, не базарную, поэтому тут себе собираем. Плюс – удовольствие от такой поездки: ты ходишь и выбираешь себе ягоду, какую хочешь – большую или маленькую», – отмечает одна из покупательниц Елена.

«Сколько сегодня насобирали, не скажу еще, еще не взвесила, но это около 20 кг. Я ее заморожу, и мы ее съедим зимой. На базаре на самом деле очень непроверенное качество, и в последнее время для выращивания клубники используют разные пестициды, что, прежде всего, опасно для здоровья», – пояснила посетительница участка Наталья.

Ягодным бизнесом вместе с бывшим участником боевых действий Николаем занимается вся семья. Родителям помогают еще пятеро детей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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