Глава военно-гражданской администрации Счастья отказывается давать показания в деле о коррупции. Новости

Председатель военно-гражданской администрации г. Счастье (Луганская обл.) Дмитрий Скворцов отказывается давать показания по делу о коррупции. Об этом сообщил первый заместитель военного прокурора Луганского гарнизона Андрей Кузьмин.

По его словам, сейчас Дмитрий Скворцов находится в больнице. «Во время задержания ему стало плохо, он прогнозированно пожаловался на состояние здоровья. Сейчас он находится в городской больнице г. Счастье на лечении. В связи с этим от дачи любых показаний он сейчас отказывается, и будет уже допрошен во время вручения непосредственно подозрения при участии его защитника», – сообщил Кузьмин.

«Данное уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция за преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», – добавил прокурор.

Напомним, главу военно-гражданской администрации г. Счастье Дмитрия Скворцова задержали 18 июня во время получения взятки от предпринимателя, от которого требовалось платить 12 тыс. грн месяц за разрешение на торговлю.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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