Пойдут ли США на сделку с Россией по Донбассу, – мнение. Новости

США не разменяют Украину ни на какие интересы и договоренности с Россией, даже если в период выборов в Америке сменится президент и расстановка политических сил. Такое мнение выразил директор Дипломатической академии, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции в 2008-2016 годах Сергей Корсунский.

По его словам, выборы в США особо не повлияют на отношения с Украиной. «В США праймериз демократов еще не завершены, и там есть много кандидатов, и теоретически есть, кто мог бы заменить [Дональда Трампа], однако настроения такие, насколько мне известно, что Трамп будет переизбран. У него очень серьезные шансы», – отметил Корсунский.

«В Конгрессе так много политического капитала было инвестировано в тему Украины, особенно в сдерживание агрессии России, приняты законы. Сейчас инициированы уже новые законы, которые касаются "Северного потока-2", хотя я не думаю, что они станут реальными санкциями», – продолжил он.

«В Конгрессе США влияние украинской громады, украинской диаспоры и политиков, которые с нами работают, значительно больше, чем в Белом доме или Государственном департаменте, особенно в Белом доме – там тяжело очень. В Госдепе профессионалы понимают важность украинской темы, мы видим диалог с Волкером, Помпео. Есть какой-то диалог с нашими руководителями», – рассказал дипломат.

Эксперт допускает, что между Германией и Францией могут быть скрытые договоренности с Россией по Донбассу.

Он отметил, что в этом контексте важно не только заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «динамическом восстановлении» отношений Европы и России, но и активизация экономического сотрудничества между РФ и Германией.

Ранее сообщалось, что президент Украины во время официального визита во Францию 17 июня провел встречу с главой Сената Республики Жераром Ларше, где обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможную встречу в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский также выступил за срочное проведение переговоров в Нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе, заявив об этом на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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