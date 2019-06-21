Доступ к воде, дорогие продукты: В «ДНР» рассказали о проблемах в Седово (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) проводят работы по благоустройству. При этом ряд вопросов, которые «власти» обещали решить, так и остаются нерешенными. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» каналов.

В частности, ремонтируется дорога от центра Седово до поселка Обрыв. Первый этап работ дорожники завершили на прошлой неделе. «Казалось бы, ремонт дороги должен был улучшить жизнь местным жителям и отдыхающим. Но не тут-то было. Нерадивые граждане воспользовались ситуацией – гоняют по только что постеленному полотну вовсю», – говорится в сюжете.

В том числе за руль садятся и нетрезвыми. «Власти» Седово уверяют, что установят «лежачих полицейских» в районе рынка, детсада, чтобы частично решить проблему.

Еще одна проблема, которая, как уверяют в «ДНР», будет решена, если будут выделены средства, – старая сеть водоснабжения, изношенные трубы.

Частный сектор может принять до 30 тыс. человек, 28 пансионатов смогут принять еще больше. Отдыхающие купаются на 3-х городских пляжах. Но с доступностью к другим пляжам – проблемы. Попасть на пляжи отдыхающим мешают металлические решетки, калитки, замки. Базы «Южный берег», «Чайка», «Волна» так и не обеспечили свободный доступ к воде. Пляж между частным сектором и пансионатом, закрытый в прошлом году, в этом году открыт, однако – с 8 утра и до 10 вечера.

В сюжете также говорится, что ситуация со стоимостью продуктов питания с места так и не сдвинулась. Разница между ценами в Седово и Донецке стартует от 30-40%. «Цены московские, у нас народ не столько зарабатывает, чтобы тратить такие деньги. Все-таки есть зарплаты в России, а есть в ДНР, и это разные абсолютно вещи», – поделилась одна из отдыхающих.

Блокпост продолжает работать и в этом году. Его пропускная способность, как уверяют в «ДНР», будет увеличена до 100 человек в час.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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