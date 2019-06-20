Конституционный суд и выборы: ЦИК может включить «стоп». Новости

Заявление главы ЦИК о том, что Конституционный суд не может остановить парламентские выборы в Украине своим решением, могли неправильно интерпретировать. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко.

По его словам, избирательная кампания уже идет, хотя еще не ясно, будут ли выборы, в связи с чем для многих кандидатов в народные депутаты ситуация «стремная».

«Что касается позиции ЦИК, не все так просто. Я разговаривал с одним из ответственных руководителей ЦИК, поскольку было заявление главы ЦИК – это была цитата из интервью ВВС. Сейчас модно говорить – "игры перевода": как по-разному можно интерпретировать перевод, и как по-разному это может повлиять на оценку той или иной ситуации», – отмечает Фесенко.

«Вроде бы глава ЦИК сказала, что на выборы не повлияет решение Конституционного суда, поскольку это касается только оценки действий президента, и сама избирательная кампания уже идет. Но это не совсем так. Говорят, что это не совсем корректно процитировали, вернее – перевели… То, что мне сказали, я анонимно цитирую, что якобы все-таки есть если не консенсус, то преобладающее мнение в ЦИК: если будет решение Конституционного суда, которым признают указ неконституционным, тогда ЦИК включит "стоп"», – продолжил он.

Политолог сообщил, что, если это будет так, тогда парламентские выборы в Украине пройдут в конце октября. «Важный момент – ЦИК пока придерживает финансирование. Решение формально есть, у них есть еще несколько дней в запасе. Но есть формальный и неформальный период. Окружные комиссии начнут работу, и их надо будет обеспечить финансово 5 июля. До этого момента, реально – до конца июня, максимум до начала июля можно подождать. Соответственно, сейчас все на паузе, все в ожидании», – рассказал Фесенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: