Основная – в начале камышей: Ситуация в пунктах пропуска утром 20 июня. Новости

Сегодня утром, 20 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 44,6 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10 855 человек и 1 220 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9 460 человек и 1 560 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8 350 человек и 1 310 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4 920 человек и 1 075 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10 965 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 330 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 70/55;

КПВВ «Марьинка» – 20/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «6:33. Еленовка на выезд в Украину 50 машин, льгота 20»;

«Администратор»: «8:40. Еленовка на выезд в Украину на 7:15 за 4 туалетом».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Виталий: «6:19. Гнутово на выезд в Украину машин 30 перед камышами»;

Макс: «8:20. В Октябре в Украину на 6:00 основная – в начале камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.