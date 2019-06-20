Пляж временно закрыли: На Луганщине выясняют обстоятельства массового отравления людей. Новости

Один из пляжей на озере Песочное в Рубежном (Луганская обл.) временно закрыли. Специалисты выясняют причину массового отравления людей.

19 июня на пляж с утра приходили люди, купались с детьми – о массовом отправлении многие не слышали. Уже в обед полицейские закрыли часть пляжа, периметр оградили ленточкой.

Сотрудники лабораторного контроля экологической службы с лодки отобрали пробы воды. По словам сотрудников службы, на протяжении недели будут проводиться исследования.

Стандартно отбор проб воды осуществляется здесь дважды в месяц. Результаты последнего отбора, сделанного 3 июня, не показали каких-либо отклонений от норм.

По словам заведующей инфекционным отделением Рубежанской центральной больницы Ольги Мартыненко, на 19 июня в больнице на стационаре были 22 человека с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». «Дети начали поступать с понедельника (17 июня – ред.) и по настоящее время. Все – средней тяжести. Тяжелых больных у нас не было», – отметила врач.

Как рассказал спикер Нацполиции Луганщины Антон Ковалев, еще 6 человек обратились в больницу в Северодонецке. По словам Ковалева, если результаты исследований будут негативными, полиция вынесет на сессию горсовета вопрос о закрытии пляжей на озере Песчаное.

Сейчас в полиции начали уголовное производство. Все остальные пляжи пока что открыты для отдыхающих.

Ранее сообщалось, что после купания в озере в Рубежном госпитализированы 18 человек. Позже стало известно, что в лечебные учреждения Луганской области после купания в озере Песочное поступили 27 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA:Донбасс»

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