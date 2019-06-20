Возвращение Суркова к переговорам: Что это значит для Донбасса. Новости

Президент России Владимир Путин оставит своего помощника Владислава Суркова курировать политические переговоры с Украиной по Донбассу ради мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал российский оппозиционер, получивший гражданство Украины, Илья Пономарев.
«Действительно была борьба и какое-то время казалось, что Сурков может не удержаться. Было очень много хищных товарищей, которые хотели его свергнуть с этой позиции. У него есть традиционный круг недоброжелателей. Его ненавидят все силовики, прежде всего, и те политики, которые на силовиков ориентированы. Тот же Вячеслав Володин является его оппонентом, Михаил Бабич является его оппонентом», – говорит Пономарев.
По его словам, даже в то время, когда Сурков был «в фаворе» под него всегда российские силовики «копали», и сейчас в отношении процессов, которые происходят в «ДНР» и «ЛНР», сложилась ситуация «двоевластия» российских кураторов.
«С одной стороны, там есть люди, которые отвечают за бизнес. Это люди с большими звездами на погонах. Это не Сурков. Они курируют беглых товарищей, того же Курченко... Они же отвечают за экономическую помощь, субсидии, которые перечисляются в эти "республики", а есть отдельно Сурков, который отвечает за политический процесс», – отмечает политик.
Он считает, что после того, как прошли президентские выборы в Украине, конкуренты постарались «скушать» Суркова, воспользовавшись тем, что он активно продвигал идею того, что президентом снова станет Петр Порошенко, и России надо готовится к этому сценарию. «И ошибся, поэтому для Суркова кадровый риск был достаточно большой. Но Путин неохотно меняет людей, даже когда они ошибаются… Сурков все-таки удержался», – продолжил Пономарев.
Эксперт убежден, что Кремль заинтересован в возвращении неподконтрольной украинским властям территории Донбасса под юрисдикцию Украины, но для этого президенту РФ нужно «сохранить лицо», а с уходом из переговорного процесса Владислава Суркова было бы непонятно, как возможно мирное урегулирование.
«Путин хочет, не теряя лица, но слить "ДНР" и "ЛНР", потому что для него это вопрос санкций. И вопрос войны на востоке Украины можно разменять на облегчение санкционного давления, что ему сейчас было бы очень кстати, потому что от этого устала и элита, и, прежде всего, его самое ближайшее окружение. Но если назначить Бабича, о каком мирном урегулировании, мы говорим? Или если Медведчука выдвинуть вперед, будет невозможно наладить отношения с командой Зеленского. Поэтому он остановился на таком "привычном зле", а Бабича влил в ту команду, которая занимается экономическим курированием "ДНР" и "ЛНР"», – рассказал Пономарев.
Как сообщалось ранее, встреча в Нормандском формате (Украина, Германия, Франция и Россия) пройдет на уровне помощников президентов глав государств, на которой со стороны РФ может присутствовать помощник лидера Кремля Владислав Сурков.
Напомним, Виктор Медведчук отказался представлять интересы Украины на переговорах с Россией из-за несогласия с курсом президента Украины Владимира Зеленского.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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