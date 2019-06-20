Сводка из зоны ООС за 19 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За сутки один украинский военный погиб, двое – ранены, один – получил боевые травмы. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

в районе Новотроицкого – из гранатометов различных систем;

у Лебединского – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Марьинки – из стрелкового оружия;

у Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у окраины Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Павлополя – из автоматических гранатометов;

у Богдановки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

на окраине Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

в районе Новозвановки – из автоматических гранатометов;

возле Луганского – из автоматических гранатометов;

у Зайцево – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

у Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Светлодарска – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки один украинский военный погиб, один – получил ранения и еще один – боевое травмирование.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил на окраине Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 239 единиц. Обстрелян район аэропорта, поселки Лозовое и шахты "Трудовская", расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка; село Васильевка вблизи Ясиноватой; Докучаевск; горловский поселок Доломитное; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.) и Белая Каменка. При обстрелах применялись артиллерийские снаряды калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Логвиново и Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов АГС».