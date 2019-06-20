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Сводка из зоны ООС за 19 июня: Версии сторон конфликта. Новости

Сводка из зоны ООС за 19 июня: Версии сторон конфликта

20.06.19 10:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. За сутки один украинский военный погиб, двое – ранены, один – получил боевые травмы. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

  • в районе Новотроицкого – из гранатометов различных систем;
  • у Лебединского – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Марьинки – из стрелкового оружия;
  • у Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у окраины Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у Павлополя – из автоматических гранатометов;
  • у Богдановки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • на окраине Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

  • в районе Новозвановки – из автоматических гранатометов;
  • возле Луганского – из автоматических гранатометов;
  • у Зайцево – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • у Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Светлодарска – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • в районе Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки один украинский военный погиб, один – получил ранения и еще один – боевое травмирование.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции украинских военных вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял позиции Объединенных сил на окраине Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 239 единиц. Обстрелян район аэропорта, поселки Лозовое и шахты "Трудовская", расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка; село Васильевка вблизи Ясиноватой; Докучаевск; горловский поселок Доломитное; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.) и Белая Каменка. При обстрелах применялись артиллерийские снаряды калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Логвиново и Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов АГС».

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