Красный Крест направил почти 180 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 179,98 тонн продуктовых наборов. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.