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Красный Крест направил почти 180 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс. Новости

Красный Крест направил почти 180 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

20.06.19 09:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 179,98 тонн продуктовых наборов. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.

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