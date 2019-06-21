Берите гармошку с собой: В Донецке обсуждают трамваи и троллейбусы. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на электротранспорт – плохо, особенно вечером, ходят троллейбусы и трамваи. Ситуацию дончане обсуждают в соцсетях.

В частности, автор поста говорит о проблемных маршрутах. «Раньше транспорта было мало только в выходные дни, а сейчас? Вечером уехать невозможно на 8-м трамвае. Да и 2-й троллейбус днем стал ходить отвратительно, из-за отсутствия гармошек никуда не влезть», – пишет дончанин.

Большие интервалы между трамваями и троллейбусами жители Донецка связывают с отсутствием водителей, плохим состоянием подвижного состава. Также люди пишут, что вечером мало пассажиров: