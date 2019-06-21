Берите гармошку с собой: В Донецке обсуждают трамваи и троллейбусы. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на электротранспорт – плохо, особенно вечером, ходят троллейбусы и трамваи. Ситуацию дончане обсуждают в соцсетях.
В частности, автор поста говорит о проблемных маршрутах. «Раньше транспорта было мало только в выходные дни, а сейчас? Вечером уехать невозможно на 8-м трамвае. Да и 2-й троллейбус днем стал ходить отвратительно, из-за отсутствия гармошек никуда не влезть», – пишет дончанин.
Большие интервалы между трамваями и троллейбусами жители Донецка связывают с отсутствием водителей, плохим состоянием подвижного состава. Также люди пишут, что вечером мало пассажиров:
- Виктор: «Берите гармошку с собой... А если серьезно, вечером людей мало, поэтому и не ходят часто»;
- Светлана: «Зайдите на сайт центра занятости, и поймёте, что 85% из предлагаемых "должностей" – требуются водители троллейбусов и трамваев. А зарплата там мизерная. Так что – хватит ныть... Некому работать, за такие копейки никто не будет»;
- Андрюха: «Как водила тралика, скажу, во-первых, нет водителей, а те, что есть, работают по 6 дней, во-вторых, не на чем ездить, нет деталей, а на з/п, которая реально низкая, не всегда есть возможность их на рынке покупать, в-третьих, слушаю постоянное нытье от пассажиров из-за того, что нет траликов. Проезд стоит, как как коробка спичек, и находятся же жадины»;
- Амаль: «Жадины или нет, это уже дело десятое. Когда у людей зарплата тоже по 5 тыс. руб. (2 тыс. грн по местному курсу на 21.06.2019 – ред.), много ли накатаешься? Каждую копейку приходится считать, куда проезд повышать-то? На эти деньги даже умереть дорого, не то что жить. В остальном согласна, транспорт уже на ладан дышит»;
- Клара: «Муниципальный транспорт фигово ходит еще с зимы, как минимум, трамваи особенно. 8-й маршрут – их два обычно на линии. Учитывая протяженность маршрута – 1 трамвай в час»;
- Алексей: «На этом 8-м не только вечером, но и днем уехать почти невозможно. Это уже неудивительно»;
- Светлана: «Некому работать.
- Николай: «Власть – молодцы! Продолжайте развал города».
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