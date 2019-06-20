Состоятся ли в Украине досрочные выборы в Верховную Раду, – мнение. Новости

Решения Конституционного суда о законности указа президента о роспуске парламента может и не быть до даты голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые назначены на 21 июля. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Скорее всего, решение Конституционного суда будет только на следующей неделе. Злые языки поговаривают, что будет подарок ко Дню Конституции. Ситуация по-разному может развиваться, но мой прогноз: пока похоже, что вообще никакого решения может не быть. Дело не в том, что затянут решение», – сказал он.

Политолог напомнил, из 17 членов Конституционного суда, чтобы было принято решение, необходимо позитивное голосование 10.

«Условно: есть решение признать указ неконституционным, и есть проект решения, что указ – конституционный. Есть сторонники и той, и иной точки зрения. Меня удивило, что оказалось, по утечкам, из разных СМИ, что сторонников конституционности указа несколько больше. Называли 4 человека, сейчас говорят 7-8, а нужно 10. В итоге – 10 не набирается ни той, ни той стороной. А тут еще внутренние противоречия в Конституционном суде», – отметил Фесенко.

Он добавил, что есть вероятность, что Конституционный суд признает указ президента Украины о роспуске парламента неконституционным, в этом случае ЦИК может приостановить избирательный процесс и выборы в Верховную Раду пройдут в конце октября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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